La Generalitat amplía las medidas de movilidad hasta el viernes y elimina "temporalmente" las ZBE

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha ampliado las medidas de movilidad hasta este viernes para facilitar los desplazamientos mientras se recupera el servicio de Rodalies y, entre las medidas, se ha acordado eliminar "temporalmente" las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

También cuanto a la movilidad por carretera, se mantienen abiertas las barreras en el peaje de la C-32 en el Garraf (Barcelona) y los 150 vehículos de refuerzo de las líneas regulares en los corredores habituales, además del refuerzo "específico" el área metropolitana de Barcelona con 19 autobuses adicionales que conectan Castelldefels, Gavà y Viladecans, informan en un comunicado este miércoles.

Respecto al transporte ferroviario, recuerdan la disponibilidad de los abonos gratuitos en Rodalies durante un mes vigentes desde este martes; el refuerzo de la oferta habitual de la Media Distancia por la línea de Alta Velocidad entre Barcelona y Lleida con 4 servicios adicionales y el aumento del servicio de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en las líneas de Barcelona-Vallès y Llobregat-Anoia.