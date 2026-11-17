Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres - GOVERN

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado una declaración institucional del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, para "continuar avanzando hacia una sociedad libre de violencias machistas desde una respuesta colectiva, coordinada y transformadora que sitúe los derechos humanos, la igualdad y la justicia en el centro".

El texto recuerda que cerca de un 80% de mujeres en Catalunya ha sufrido algún tipo de agresión machista y cerca del 40% de ellas son agresiones digitales, por lo que el "negacionismo sobre las causas" contribuye a perpetuar la violencia, según un comunicado del Govern tras el Consell Executiu de este martes.

Reivindica "hacer visible el machismo en todas sus expresiones" y pone énfasis en una respuesta colectiva ante un problema que afecta a mujeres en todas las etapas de la vida.

Defiende que la erradicación de las violencias machistas solo será posible desde "una gobernanza compartida entre administraciones, el mundo local, el tercer sector, el ámbito académico, el movimiento feminista y la ciudadanía".

También destaca el Pacte Català Contra les Violències Masclistes como "espacio de compromiso compartido" y aboga por reforzar la prevención y la coeducación desde las primeras etapas de la vida.