La Generalitat cifra en un 0,8% el seguimiento docente de la huelga por Palestina

Varios estudiantes sostienen una pancarta durante una concentración a favor de Palestina, a 3 de octubre de 2025, en Barcelona (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación de la Generalitat ha cifrado en un 0,8% el seguimiento de la huelga de personal convocada este viernes por CGT Ensenyament por la interceptación de la Global Sumud Flotilla.

Son datos de las 13 horas a partir de la comunicación del 38,78% de los centros educativos, informa el departamento en un comunicado.

Estudiantes y profesionales educativos han iniciado en torno a las 13.10 horas de este viernes una manifestación desde la plaza Universitat de Barcelona "contra el imperialismo genocida" en Palestina.