La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat comprará 128 viviendas de InmoCaixa en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), una operación que eleva a 1.267 el total de viviendas adquiridas a la entidad financiera, informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica este viernes en un comunicado.

"Este Govern vuelve a ejercer el derecho de tanteo y retracto para adquirir 128 viviendas de Inmocaixa en L'Hospitalet y asegurar un alquiler asequible permanente a las familias que en este momento viven", ha destacado la consellera Paneque.

Ha subrayado que "el objetivo del Govern es ampliar el parque de vivienda asequible y estable, especialmente en aquellos municipios donde la presión del mercado es más elevada".

Paneque ha explicado que con esta adquisición en L'Hospitalet, más los 75 pisos en Palau-solità i Plegamans y en Barcelona, "la cifra aumenta a un total de 1.267 viviendas para garantizar un alquiler social permanente".

Las 128 viviendas están situadas en la carretera de Collblanc de L'Hospitalet, en el sector Porta Nord del municipio, en una promoción de 168 viviendas libres; se trata de dos edificios de 2013 de 9 y 16 plantas donde la superficie útil media de las viviendas es de 81 m2.