Generalitat y Conselh Generau d'Aran (Lleida) compran un edificio para vivienda asequible

LLEIDA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat y el Conselh Generau d'Aran (Lleida) han colaborado para comprar un edificio hasta ahora propiedad del Estado para hacer vivienda asequible, informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica en un comunicado este miércoles.

El inmueble está ubicado en la zona de aparcamiento de la estación de esquí de Baqueira, en Naut Aran (Lleida), cuenta con 2.400 metros cuadrados de superficie y "hace años que se encuentra en desuso".

La operación ha supuesto una inversión de 3,7 millones de euros y es "una oportunidad para recuperar un inmueble" e incorporarlo a las políticas públicas de vivienda.

La primera actuación que se realizará será garantizar la seguridad del edificio y su entorno, y, paralelamente, se elaborará un programa funcional para determinar los posibles usos.

La recuperación del activo "permitirá disponer de una base patrimonial sobre la cual valorar nuevas opciones de vivienda pública y asequible".