La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya ha acordado este martes crear Comité Científico para la Emergencia Climática, un órgano independiente de asesoramiento científico que aportará conocimiento experto para orientar las políticas públicas ante los retos del cambio climático y la transición ecológica.

Asesorará de manera independiente a la Presidencia haciendo informes, estudios y recomendaciones científicas y técnicas sobre cambio climático, biodiversidad, transición energética y sostenibilidad ambiental, informa el Govern tras el Consell Executiu.

Su finalidad es contribuir, desde el conocimiento científico, al diseño, despliegue, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de emergencia climática y transición ecológica.

Además, actuará como espacio de referencia para trasladar el conocimiento científico más avanzado a las estrategias políticas y, para ello, estará en contacto con las unidades de la Secretaría de Transición Ecológica que definen y ejecutan sus políticas y acciones en materia de cambio climático, como la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental.

El fin es hacer propuestas y recomendaciones científicas que orienten el futuro Pacto Nacional para la Emergencia Climática y la Transición Ecológica, trazar rutas estratégicas para Catalunya con horizonte en 2030, 2040 y 2050, atender las consultas de la Presidencia e informar al Govern de los últimos avances científicos.

Estará presidido por el presidente de la Generalitat e integrado por expertos de reconocido prestigio de diversas áreas, entre ellas la climatología, la ecología, la biodiversidad, la salud ambiental, la gestión forestal, la economía ambiental, la modelización climática, la energía y las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático.