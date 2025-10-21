La Generalitat crea un fondo de coinversión para impulsar el sector de la salud

La consellera y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprobado crear el fondo Lidera Transferència en Salut, un instrumento de coinversión gestionado por el Institut Català de Finances (ICF) que impulsará proyectos "innovadores" en salud y ciencias de la vida surgidos de universidades y centros de investigación catalanes.

Dispondrá de 60 millones de euros para financiar proyectos de terapias avanzadas en fases primerizas de desarrollo, para "hacerlos viables y facilitar la creación de nuevas empresas que sean atractivas para los inversores privados", informa el Govern este martes después del Consell Executiu.

El Ejecutivo ha aprobado la aportación de 50 millones, y los 10 restantes provienen de la banca pública de promoción.

El fondo se enmarca en la nueva estrategia de capital riesgo del ICF, que elevará hasta los 645 millones los recursos gestionados por la banca pública de promoción para proyectos de capital riesgo.

El sector de la salud tiene mucha demanda de capital y requiere profesionales muy cualificados, así como la implicación de inversores especializados, y "actualmente una parte relevante del conocimiento generado no encuentra aún herramientas financieras y de apoyo adecuadas para llegar al mercado".

El instrumento impulsado por el Govern y el ICF surge con la voluntad de "dar apoyo financiero en este momento crítico a los proyectos de innovación en salud que tengan un alto potencial de crecimiento, buenas expectativas de generar negocio y un gran impacto estratégico para Catalunya".