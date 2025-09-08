La Generalitat destina 30 millones a ayudas que prevén beneficiar a más de 3.500 autónomos

Archivo - Fachada de la Conselleria de Empresa y Trabajo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha abierto las convocatorias de 3 programas de apoyo a autónomos que tienen un presupuesto total de 30 millones de euros y que prevén beneficiar a más de 3.500 personas.

Se trata de los programas 'TU+1', 'Autoocupació Jove' y 'Consolida't', según ha informado la Conselleria de Empresa y Trabajo este lunes en un comunicado.

El primer programa, 'TU+1', tiene una dotación de 13,9 millones de euros y subvenciona la contratación indefinida de un trabajador en situación de desempleo por parte de los autónomos sin ningún asalariado a su cargo.

El proyecto 'Autoocupació Jove' cuenta con un presupuesto de 14,37 millones de euros y fomenta el autoempleo de los jóvenes de entre 18 y 29 años para que inicien una actividad económica o profesional como autónomos.

Finalmente, la Conselleria destina 1,5 millones de euros al 'Consolida't', un programa de subvenciones dirigidas a entidades para el desarrollo de proyectos de asesoramiento personalizado y de formación a autónomos.