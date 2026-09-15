La Generalitat destina 5 millones a dos convocatorias de proyectos audiovisuales de la CCMA

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu. - EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprobado este martes la modificación de los gastos con cargo a presupuestos de ejercicios futuros de la Conselleria de Cultura, para atender las aportaciones a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), para financiar dos llamamientos para convocar proyectos audiovisuales, con un importe total de 5 millones de euros.

Estas modificaciones atienden a las "necesidades estratégicas y de programación" de la CCMA y por ello se modifican las anualidades del gasto plurianual, con un incremento global de 1 millón de euros, informa el Govern tras el Consell Executiu.

El acuerdo inicial contemplaba un importe de 4 millones de euros, con 1.660.000 euro en 2026, 1.340.000 en 2027, 500.000 en 2028 y 500.000 en 2029, que ahora pasan a ser 1.960.000 euros en 2026 y 2.040.000 en 2027, quedando igual los importes previstos en 2028 y 2029.