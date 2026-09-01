La Generalitat destinó 3,3 millones a la visita del Papa a Catalunya en junio

Archivo - El Papa León XIV (d) junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa (i), a su llegada al Aeropuerto Internacional Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, a 9 de junio de 2026 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat destinó 3,3 millones de euros en total a la visita del Papa León XIV a Catalunya del pasado mes de junio, según las cifras avanzadas este martes por 'El País' y consultadas por Europa Press.

En concreto, el Govern de Salvador Illa sufragó el dispositivo de seguridad de los Mossos d'Esquadra y los planes de emergencia y dispositivos preventivos, por valor de 49.536,58 euros.

La Generalitat también otorgó una subvención al Arzobispado de Barcelona de 2.857.294,80 euros para la financiación parcial del contrato para la producción de la vigilia en el Estadi Olímpic Lluís Companys (1.803.049,51 euros) y la financiación del presupuesto del centro internacional de prensa (1.054.245,29 euros).

Durante su viaje a la capital catalana, el Papa también visitó el centro penitenciario Brians 1, visita por la que la Generalitat desembolsó 6.346,23 euros en cuestiones como horas extras del personal, obsequios o flores y ramos.

En cuanto a la campaña publicitaria, el vídeo resumen de la estancia de León XIV y otros gastos de protocolo, relaciones institucionales y organización de actos, el Govern destinó 355.840,10 euros en total.

También se sufragaron otras cuestiones relacionadas con la movilidad como las líneas metropolitanas de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) y Montserrat por una cuantía de 27.002,97 euros por vigilancia y seguridad y refuerzo de personal en estaciones y el Cremallera de Montserrat.

RÉPLICA DE 'LES HOMILÍES D'ORGANYÀ'

El presidente Illa regaló al Papa una réplica del libro 'Les Homilíes d'Organyà' que costó 1.300 euros y una reproducción de 'La Nina d'Ivori' del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, valorada en 363 euros.

La Agència Catalaba de Turisme elaboró 'merchandising' personalizado con la incorporación de la marca Catalunya con un coste de 11.620,21 euros.