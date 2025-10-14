La Generalitat distingue al poeta Luis García Montero con el XX Premi Blanquerna

Archivo - El autor Luis García Montero, posa para Europa Press, en el Instituto Cervantes. - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya ha distinguido al poeta Luis García Montero con el XX Premi Blanquerna por su trayectoria como difusor de la literatura catalana como poeta, crítico y profesor, así como por su compromiso con todas las literaturas del Estado desde la dirección del Instituto Cervantes.

Este premio, recuperado tras 8 años de inactividad con un nuevo diseño del galardón, también pretender subrayar el papel del Instituto Cervantes por ser un "puente para fomentar el diálogo entre todas las culturas españolas", informa el Govern en un comunicado tras la celebración del Consell Executiu de este martes.

La entrega del premio será el próximo 18 de noviembre a las 18.00 horas en el Palacio Neptuno de Madrid, cuyo acto presidirá el presidente del ejecutivo catalán, Salvador Illa.