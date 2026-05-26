Generalitat y Gobierno acuerdan coordinar las llamadas de atención por violencia machista

Archivo - Sede del 016. - MINISTERIO DE IGUALDAD - Archivo

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Igualdad de la Generalitat y el Ministerio de Igualdad del Gobierno han acordado formalizar un convenio para coordinar la prestación del servicio telefónico de información de violencia machista, que permitirá derivar al teléfono catalán 900 900 120 las llamadas recibidas en Catalunya a través de la línea estatal 016.

Con este acuerdo de colaboración se pretende garantizar una atención "más ágil, eficiente, accesible, y cercana a las mujeres y a la ciudadanía", si bien las llamadas que necesiten una atención urgente se derivarán al 112, informa el Govern en un comunicado este martes tras celebrarse el Consell Executiu.

A su vez, cuando las llamadas al 900 900 120 se hagan desde fuera de Catalunya, el servicio catalán las derivará al 016 para que puedan ser atendidas por la línea estatal correspondiente.