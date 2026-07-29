La Generalitat impulsa la ampliación del riego en la Serra del Rovelló (Tarragona)

Òscar Ordeig visita las obras de ampliación del riego - GENERALITAT DE CATALUNYA

TARRAGONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha visitado las obras de ampliación del riego de Vingalis en la Serra del Rovelló, concretamente en el municipio de Torre de l'Espanyol (Tarragona), ha informado el Govern en un comunicado este miércoles.

El proyecto se ha recuperado después de 16 años, cuando se aprobó pero nunca llegó a ejecutarse, y se convirtió en una actuación prioritaria después del incendio de la comarca de Ribera d'Ebre (Tarragona) en el año 2019.

Se han puesto en riego 90,6 hectáreas de las 124,4 que estaban previstas, las cuales corresponden a las fincas que han formalizado el pago de derecho de adhesión a la Comunidad de Regantes de Vingalis, y pertenecen a los municipios de Flix (1,87 ha), Vinebre (63,30 ha) y Torre de l'Espanyol (25,40 ha).

El coste total del proyecto es de 1.119.474 euros en el marco de la Estratègia de Regadius 2025-2040, aunque el Departament de Agricultura financiará el 85% de la inversión y ha dado 41.000 euros de ayudas, mientras que el 15% restante irá a cargo de la Comunitat de Regants.

En la visita, Ordeig ha asegurado que "recuperar y modernizar los regadíos es una apuesta estratégica para garantizar el futuro del sector agrario", y afirma que la ampliación de la superficie de riego puede dar más oportunidades a los agricultores.

EL PARQUE SOLAR DE BENISSANET

El conseller también ha visitado la nueva planta fotovoltaica que da servicio a la Comunidad de Regantes de Benissanet (Tarragona), que cubre una superficie de riego de 352 hectáreas.

El municipio, uno de los principales productores de fruta dulce de Catalunya antes del 'virus de la sharka', cuenta con una instalación compuesta por 900 módulos fotovoltaicos y una producción anual de 1.072 MWh, con el objetivo de reducir la factura eléctrica de la comunidad de regantes.

El proyecto ha contado con una inversión total de 1.217.000 euros, además de que los regantes del municipio ha recibido 300.000 euros provenientes de subvenciones destinados a la ejecución de nuevas presas parcelarias, la renovación de 25 contadores y mejoras de suministro eléctrico, entre otras medidas.