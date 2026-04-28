La Generalitat impulsa la consulta pública previa del decreto sobre la lengua de signos catalana

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado este martes abrir la consulta pública previa del proyecto de decreto que regulará la evaluación y la certificación de la lengua de signos catalana (LSC), en el marco del desarrollo reglamentario de la Ley 17/2010 y de la modificación del Decreto 142/2012.

La iniciativa tiene por objetivo recoger, por parte de la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat, las aportaciones de la ciudadanía y de los agentes implicados para "garantizar que la regulación responda a las necesidades del colectivo", informa el Govern tras el Consell Executiu.

El nuevo marco normativo establecerá un sistema de acreditación de conocimientos de la LSC "alineado con los niveles del Marco europeo común de referencia para las lenguas (MECR)"; regulará las convocatorias de pruebas; determinará la validez de los certificados y la propuesta también prevé crear un censo público de entidades y personas del colectivo en Catalunya.