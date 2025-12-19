La Generalitat impulsa una experiencia inmersiva en el Castell de Miravet (Tarragona)

Hernández durante el acto de este viernes. - CONSELLERIA DE CULTURA

TARRAGONA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura de la Generalitat ha impulsado una experiencia inmersiva en el Castell de Miravet (Tarragona), en el marco del proyecto 'Els ulls de la història', que busca "hacer más accesible la riqueza histórica y arquitectónica del castillo templario".

La ha presentado este viernes la consellera de Cultura, Sònia Hernández, junto al alcalde de Miravet, Miquel Morales, en un acto en el que ha manifestado la voluntad del proyecto de "renovar la mirada" sobre el pasado, informa la Conselleria en un comunicado.

Hernández ha abogado por acercar el patrimonio a la ciudadanía "mediante relatos inéditos, nuevas formas de museografía, un programa educativo innovador y experiencias inmersivas", que transforman la forma de entender la visita patrimonial.

"Socializar el patrimonio y ponerlo al alcance de todos es esencial para transmitir valores, reforzar la identidad colectiva y consolidar la cohesión social", ha añadido.

NUEVA VISITA

La nueva visita propone un relato en primera persona, con una serie de recursos que ofrecen información y que se pueden personalizar según los intereses de cada visitante, con la voluntad de ofrecer "una experiencia única".

Los nuevos recursos incluyen una nueva experiencia de realidad virtual, una instalación audiovisual y un interactivo, así como una nueva guía multimedia y una nueva señalización mínimamente invasiva.

Es el cuarto monumento en el que se implementa el proyecto 'Els ulls de la història' después del Cojunto Rupestre de la Roca dels Moros en El Cogul (Lleida), la Cartuja de Escaladei (Tarragona) y el Centre Romànica de la Vall de Boí (Lleida).

A principios de 2026 se inaugurará también en el monasterio de Sant Pere de Rodes, en El Port de la Selva (Girona).