La Generalitat incorpora cerca de 70.000 nuevos registros sobre represión judicial del franquismo

Imagen histórica que se recoge en el Centre d'Interpretació Soldats a les Trinxeres en Villalba dels Arcs (Tarragona) - GENERALITAT

BARCELONA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Banc de la Memòria Democràtica de la Generalitat ha incorporado una nueva base de datos con 69.833 registros de personas sometidas a procedimientos judiciales militares durante el franquismo --concretamente en procedimientos incoados entre 1938 y 1978-- elaborado por el Arxiu Nacional de Catalunya.

La base de datos se hizo pública en 2017 en aplicación de la ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo, que declaró la nulidad de los tribunales y sentencias dictadas por motivos políticos durante la dictadura, ha informado la conselleria de Justicia y Calidad Democrática en un comunicado este domingo.

La incorporación supone "un paso importante" en la recuperación, preservación y difusión de la memoria democrática, y permite dimensionar con mayor precisión el alcance de la represión ejercida por la jurisdicción militar durante la dictadura.

Los registros se han conservado en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona y la documentación fue tratada e inventariada entre los años 2003 y 2013 por el Arxiu Nacional de Catalunya en el marco de un convenio de colaboración con el Memorial Democràtic y el Tribunal Militar.

Incluye información como los nombres y apellidos de la persona represaliada, lugar de nacimiento y residencia, sexo, tipo de procedimiento judicial --consejos de guerra o diligencias previas--, número de causa, fecha de inicio del proceso, fecha de aprobación de la sentencia o de otras resoluciones, la pena impuesta y, si fuera el caso, la conmutación de la pena o la solicitud de indulto.

CONEXIÓN CON OTRAS BASES DE DATOS

La integración de este conjunto de registros permite conectar a estas personas con otras bases de datos del Banc de la Memòria Democràtica, como la del Coste humano de la Guerra Civil o el Censo de deportados catalanes y españoles en los campos de concentración nazis.

Esta interrelación facilita nuevas aproximaciones a las trayectorias vitales de las víctimas y contribuye a profundizar en el conocimiento de los mecanismos represivos desarrollados por el régimen franquista.

Con esta nueva base de datos, se pone a disposición de la ciudadanía y de la comunidad investigadora una fuente documental de "gran valor" para el estudio de la represión franquista y se amplían de forma significativa los recursos disponibles en el Banc.