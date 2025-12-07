La Generalitat incorpora videoatención en los trámites online de sus nuevas oficinas virtuales

El secretario de Telecomunicaciones de la Generalitat, Albert Tort, explica la videoatención en los trámites online de las nuevas oficinas virtuales de la Generalitat - GOVERN

BARCELONA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha puesto en marcha la Oficina Virtual, una herramienta de atención ciudadana que incorporará la posibilidad de ser atendido por parte de la administración catalana mediante una videollamada con personal de la Generalitat para atención individualizada y asistencia cuando se realizan trámites online.

El objetivo es dar apoyo a los ciudadanos que realizan sus trámites de la Generalitat desde su domicilio o cualquier otro sitio y que, hasta ahora, si requerían algún tipo de asistencia, debían dirigirse a las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) para recibir atención presencial.

"Facilitará que las personas, en su relación con la administración, no tengan que perder el tiempo, puedan también hacerlo desde casa de una forma sencilla, pero que hacerlo desde casa no signifique no estar acompañado", ha defendido el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, en una atención a los medios.

La iniciativa forma parte de las medidas de reforma de la administración que está llevando a cabo el Govern.

27 TRÁMITES

Inicialmente, la Oficina Virtual permitirá este tipo de atención personalizada para 27 trámites que hace actualmente la Generalitat, entre los cuales para la tarjeta acreditativa de discapacidad, el trámite para el reconocimiento de discapacidad y de dependencia, el registro para parejas estables, el bono social térmico, licencias de caza, pesca o recolección, y autorizaciones para actividades con riesgo de incendio forestal.

También se ofrecerá para la prestación para familias con niños, las indemnizaciones a mujeres o familiares por violencia machista y las ayudas integrales de protección contra la violencia de género, títulos de patrón y capitán de embarcación, o para el Carné Joven.

La idea del Ejecutivo es que todos los trámites de la Generalitat que puedan hacerse online puedan contar con videoatención a finales de 2026, y Dalmau ha detallado que es una previsión que no está condicionada a la aprobación de unos nuevos Presupuestos para 2026.

CITAS SEMANALES

La Oficina Virtual está disponible a través del portal de trámites de la Generalitat y ya se pueden solicitar citas para una videollamada con funcionarios que asistirán en el desarrollo del trámite.

Tendrá 6 informadores especializados y se abrirán un centenar de citas a la semana (oferta que se prevé ampliar progresivamente), y dos días antes de la cita concertada se contactará con el usuario para advertirle de la documentación necesaria para el trámite y verificar que podrá conectarse adecuadamente.

"Muchas veces la atención al ciudadano, cuando se hace a través del móvil o de una página web, a veces tiene un lenguaje que es confuso, que es espeso, y necesitas un experto de tu lado que te pueda acompañar", ha valorado Dalmau.

La herramienta incorporará elementos para facilitar la accesibilidad para personas sordas, como herramientas de transcripción simultánea, y más allá del catalán y el castellano, se hará una prueba piloto para que esta transcripción se pueda traducir simultáneamente al inglés, el árabe y el urdu, con el objetivo de ampliar los idiomas disponibles.

PROYECTO PILOTO

En paralelo al desarrollo de este sistema, esta semana se ha puesto en marcha un plan piloto para instalar un punto de atención ciudadana que conecte con la Oficina Virtual en la oficina de atención municipal de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

El objetivo es habilitar en distintos sitios de Catalunya espacios con ordenadores que permitan hacer trámites conectando con la Oficina Virtual, que funcionen sin cita previa y de forma autónoma para completar trámites tanto de la Generalitat como de la administración local.

La intención es crear hasta 10 puntos con máquinas de videoatención en Catalunya durante esta legislatura.