La Generalitat inicia la renovación del Plan de fortalecimiento del catalán en las universidades

El Govern inicia la renovación del Plan de fortalecimiento del catalán en las universidades - GOVERN

BARCELONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat ha iniciado la fase inicial de la renovación del Pla d'Enfortiment del català en el sistema universitari i de recerca de Catalunya (PEC) con la confirmación de los diferentes grupos de trabajo y la creación de un grupo asesor de expertos que forman parte de la comisión de seguimiento del plan.

Creado en 2022, el plan había alcanzado total o parcialmente a finales de 2024 un 79% de las metas fijadas inicialmente, y un año después, a finales de 2025, este porcentaje se ha situado en un 83%, informa el departamento este sábado en un comunicado.

El pasado 20 de febrero se reunió la comisión de seguimiento e inició el proceso de actualización, un proceso que está previsto que acabe en diciembre de 2026, cuando se presentará la versión actualizada del PEC.

En esta fase inicial del proceso de actualización, el departamento trabaja en la renovación de los grupos de trabajo que se crearon para apoyar el plan: en concreto el grupo de trabajo en docencia, profesorado y acogida y el de investigación e internacionalización.

Una vez se renueven, está previsto que estos grupos se reúnan con una periodicidad quincenal entre los meses de abril y junio para valorar los indicadores y metas del plan y proponer nuevos o adaptar los actuales de acuerdo con los cambios producidos en los últimos años.

La comisión de seguimiento del plan también acordó la creación de un grupo de expertos, formado por seis académicos de diferentes especialidades, que asesorará al departamento en la renovación del plan.