La Generalitat invierte 350.000 euros en la estación de buses de Vilafranca del Penedès (Barcelona)

Fotografía de la estación de autobuses de Vilafranca del Penedès (Barcelona). - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha iniciado esta semana las obras de mejora en la estación de autobuses de Vilafranca del Penedès (Barcelona) con una inversión de 350.000 euros, informa un comunicado este domingo.

Los trabajos previstos durarán tres meses y se centrarán en reparar el pavimento de la zona de maniobras, renovar las barandillas y mejorar el drenaje, además de reacondicionar de los lavabos, climatizar el recinto, nueva iluminación exterior y instalar un desfibrilador de emergencias.

Esta actuación se enmarca dentro de un plan dotado con 1,2 millones de euros para modernizar diversas estaciones de buses de la provincia de Barcelona como las de Sabadell, Terrassa y Vilanova i la Geltrú.