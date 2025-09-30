La Generalitat modifica el Plan de sequía en favor de los usos agrícolas y ganaderos

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante una rueda de prensa tras la reunión del Govern, en el Palau de la Generalitat, a 30 de septiembre de 2025, en Barcelona. Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha modificado el Plan de sequía para "suavizar las limitaciones" en los consumos para usos agrícolas y ganaderos con el objetivo de mejorar su funcionamiento en futuros episodios de escasez de agua en el territorio.

Así lo ha expresado en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes, en el que apunta que hasta ahora, se preveía una reducción general para los distintos usos, y que la modificación favorecerá una mayor optimización del uso del agua.

En concreto, a partir de ahora se modularán los porcentajes de reducción de la dotación para riego agrícola en función de la eficiencia de la técnica de riego usada y que habrá menos reducciones para la supervivencia de especies leñosas en un contexto de "reducción drástica" de recursos.

En cuanto al abrevamiento del ganado, este no se incluirá dentro de las dotaciones para usos ganaderos y se reducirán las limitaciones para usos agrícolas en emergencia.

Asimismo, si el Plan de sequía contemplaba una reducción del 50% de los usos ganaderos en emergencia, con la modificación se plantea una limitación del 25%.