La Generalitat "no firmará el avance" de la B-40 si no se firman los 914 millones para infraestructuras

BARCELONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha advertido este martes de que la Generalitat "no firmará el avance de la Ronda Nord si no se firman los 914 millones" de euros acordados con el Gobierno central para la mejora de infraestructuras, y ha asegurado que no está fijada la fecha para la firma de los acuerdos.

"No se firmará una cosa sin la otra", ha garantizado Plaja preguntada en rueda de prensa junto a la consellera de Economía, Natàlia Mas, tras lo que la portavoz ha recordado que el acuerdo con el Gobierno central no especifica que la también conocida como Ronda Nord vaya a ser una vía de alta capacidad.

Lo ha dicho después de que el primer secretario del PSC, Salvador Illa, haya avisado este mismo martes de que la B-40 "no será un carril bici, sino la continuación de una carretera" de dos carriles por sentido, según el dirigente socialista.

Plaja ha remarcado que calificarla de vía de alta capacidad fue un "escollo" en la negociación y que no figura en el acuerdo actual, y ha recordado que todavía no están en la fase de redacción del proyecto y que será la Generalitat quien lo acabe redactando, ha dicho.

Sobre la fecha para la firma de los acuerdos, Plaja ha señalado que no se ha fijado todavía: "La idea era firmar antes del inicio de la campaña y la voluntad del Govern es esta, pero son dos partes las que se tienen que poner de acuerdo", en referencia al Gobierno central.

TRASLADO DE EMPRESAS

Preguntada por las empresas que se han trasladado fuera de Catalunya por el 1-O, Mas ha destacado que "plantear algún elemento distintivo para las empresas que se fueron en 2017 respecto a las que se mantuvieron en Catalunya no sería de justicia", y ha resaltado que las que quieran volver a trasladar su sede social serán más que bienvenidas, en sus palabras.

La consellera ha asegurado que, desde 2013, se han creado en términos netos más empresas en Catalunya que en la Comunidad de Madrid, y que ha habido más salidas de esta Comunidad desde 2017 que desde Catalunya a otras CC.AA., cifras que "visualizan que el acompañamiento" que puede hacer el Govern lo está haciendo.

Sobre si alguna de las empresas que trasladó su sede social fuera de Catalunya por el 1-O tiene previsto volver a ubicarla en Catalunya, ha replicado que "eso lo deberá comunicar cada empresa individualmente si es el caso", ya que considera que no le corresponde a ella informar sobre el asunto.