La Generalitat ofrece un centenar de servicios de cuidados a niños y adolescentes en Semana Santa

BARCELONA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat ha ofrecido un centenar de servicios de cuidados para niños y adolescentes durante el periodo de Semana Santa en toda Catalunya, como canguros municipales, ludotecas y 'casals'.

En un comunicado del departamento, explican que los servicios, que se enmarcan en el Plan Corresponsables y que se prestan a través de ayuntamientos y consejos comarcales, ofrece alternativas de cuidado fuera del horario escolar y en periodos no lectivos "para facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral".

Así, ayuntamientos y consejos comarcales han organizado una oferta de actividades que incluyen servicios puntuales durante los días festivas y programas ya consolidados que amplían su horario o refuerzan su actividad durante las vacaciones escolares.

El Ministerio de Igualdad impulsó en 2021 el Plan Corresponsables para avanzar "hacia una distribución más justa de las responsabilidades de cuidado, liberando tiempo para familias y, especialmente, para las mujeres", y también para poner en valor el trabajo de los cuidados y contribuir a su profesionalización.

El departamento de Igualtat y Feminisme ha transferido más de 22 millones de euros a los ayuntamientos de más de 200.000 habitantes y a los consejos comarcales para desplegar dicho plan entre 2025 y 2026, y por primera vez, la Generalitat cofinancia el programa con una aportación del 25% del presupuesto total en Catalunya.

Entre 2021 y 2024, el plan atendió a más de 700.000 niños y jóvenes a través de 3.434 servicios.