La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, ha anunciado que la Generalitat compensará a los docentes y el personal educativo con 50 euros por cada noche que pasen fuera de casa durante las colonias.

En declaraciones a la prensa, ha detallado que la compensación a las pernoctaciones, que hasta ahora dependían del "voluntarismo", estará regulada en base a las ratios y en función de la etapa educativa, y se aprobará en el Consell Executiu de este martes.

La Conselleria también reforzará la seguridad jurídica y para que ante posibles accidentes o incidentes con el alumnado tengan "exactamente la misma cobertura" que en su centro educativo.

"Esperamos que pueda contribuir a recuperar estas salidas escolares que este año se están viendo sometidas a cierto boicot por parte de muchos centros", ha apuntado Niubó.

Este mismo martes, la Conselleria ha constituido una comisión de 10 profesionales que trabajarán en la recuperación de las lecturas obligatorias, formado por profesionales tanto del departamento como de instituciones culturales "de referencia" como el Institut d'Estudis Catalans (IEC).

Sobre la futura huelga de docentes, prevista para el día 26 de noviembre, y ante la movilización convocada el 21, Niubó ha dicho que la relación de diálogo social con los sindicatos es "permanente" y que las reuniones de seguimiento de los acuerdos del curso pasado se desarrollan con normalidad.