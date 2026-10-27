La Generalitat se personará como acusación particular por los disturbios en Barcelona del sábado

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, este martes en rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha anunciado que la Generalitat se personará como acusación particular y ejercerá las acciones penales y civiles correspondientes tras los disturbios de este sábado en Barcelona, que se saldaron con 130 detenidos.

Según recoge un acuerdo de Govern aprobado en Consell Executiu este martes, se ha encargado al Gabinete Jurídico iniciar las actuaciones necesarias para defender los intereses de la Generalitat, que también asumirá la representación, asistencia y defensa jurídica para los Mossos d'Esquadra y resto del personal público afectado por los disturbios.

En rueda de prensa, Paneque ha asegurado que el Govern articulará todos los mecanismos a su disposición para actuar "con todo el peso de la ley" sobre las personas que participaron en los disturbios.

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