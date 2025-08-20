La Generalitat reparte 84.000 productos menstruales reutilizables a mujeres vulnerables

Archivo - Visita institucional a La Nau. - CONSELLERIA DE IGUALDAD Y FEMINISMO - Archivo

Lo hacen en convenio con la Asociación Cívica La Nau

BARCELONA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat ha repartido, desde el mes de marzo, 84.000 productos menstruales reutilizables a mujeres en situación de vulnerabilidad, en convenio con la Asociación Cívica La Nau.

El Departamento ha reforzado durante los últimos meses las acciones para garantizar los productos menstruales reutilizables a todas las mujeres, especialmente a aquellas en situación de vulnerabilidad, en el marco del programa 'La meva regla, les meves regles', informa en un comunicado de este miércoles.

Una de las principales conclusiones extraídas de la evaluación del impacto del programa fue que las mujeres más vulnerables fueron las que menos accedieron a los productos durante la primera fase de despliegue.

El diagnóstico evidenció la "necesidad" de complementar la distribución universal con acciones específicas dirigidas a los colectivos con menos acceso al sistema sanitario o a las herramientas digitales, como es el caso de muchas mujeres vulnerables.

CONVENIO CON LA NAU

La Conselleria firmó un convenio con la Asociación Cívica La Nau, especializada en la redistribución de alimentos y productos a colectivos en riesgo de exclusión.

Durante los meses de marzo, abril y mayo se hizo una primera entrega de 48.000 lotes de compresas reutilizables, que se distribuyeron entre 174 entidades sociales y alcanzaron a un total de 45.240 mujeres.

Posteriormente, durante la tercera semana del mes de junio, se efectuó un segundo reparto de 36.000 lotes más, que se empezarán a entregar a entidades sociales a partir de septiembre.

Además, el Departamento tiene previsto un tercer envío de 36.000 lotes que se distribuirá durante el último trimestre de 2025.

La estrategia forma parte del Plan integral de equidad menstrual y climaterio 2023-2025, enmarcado en la Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius.