La Generalitat resuelve 1.288 certificados de ahorro energético en tres años - GOVERN

BARCELONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Económica de la Generalitat, a través del Institut Català d'Energia (Icaen), ha resuelto favorablemente un total de 1.288 actuaciones con certificados de ahorro energético (CAE) desde 2023, principalmente en el sector industrial, que han supuesto un ahorro de 830 GWh y un retorno económico de aproximadamente unos 105 millones de euros.

Esta energía ahorrada equivale prácticamente al consumo anual de todas las viviendas de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona), informa este sábado el departamento en un comunicado.

El sistema de CAE, que se puso en marcha en enero de 2023 en toda España, es una herramienta que permite reconocer, verificar y certificar los ahorros energéticos resultantes de medidas de eficiencia energética ejecutadas por empresas y agentes del territorio.

Actuaciones que podrían certificarse pueden ser, por ejemplo, la sustitución de una caldera de gas por una bomba de calor en una vivienda o mejorar el aislamiento de tuberías en una industria.

El objetivo de los certificados es fomentar inversiones en eficiencia energética, reducir el consumo de energía final y contribuir al cumplimiento de los objetivos de ahorro energético y climáticos marcados por la Unión Europea y por el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima.

Los certificados son documentos electrónicos oficiales que acreditan un ahorro después de la implantación de una actuación de eficiencia energética, y cada certificado equivale a 1 kWh de ahorro de energía final anual verificado, y este ahorro se puede verificar, ayudando a recuperar parte de la inversión.

SECTORES

El análisis sectorial de estos tres años sitúa al sector industrial al frente, con el 34% de las actuaciones, y el 85% del total de la energía ahorrada, seguido del sector transporte, con un 27% del total de actuaciones.

Les siguen el sector residencial, con un 20% de las actuaciones, y el sector terciario, con un 19%.

Un análisis de estos primeros expedientes permite determinar que en Catalunya el sistema de certificados favorece actuaciones activas, como la renovación de equipos, ante las pasivas, como la sustitución de ventanas, ya que estas, pese a que también son eficaces, generan menos CAE anual por euro invertido.

En el ámbito terciario han predominado las actuaciones vinculadas a la iluminación eficiente, mientras que en el residencial la actividad se ha iniciado de forma más lenta que en otros sectores y se ha ido centrando en la climatización eficiente, principalmente en la sustitución de calderas por bombas de calor.