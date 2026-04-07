La Generalitat se reunirá este jueves con Puente para hacer "balance" de los trabajos en Rodalies

La portavoz del Govern y consellera de Vivienda de la Generalitat, Sílvia Paneque, durante una rueda de prensa tras el Consell Executiu del Govern de Catalunya, en el Palau de la Generalitat, a 7 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

Defiende el "sistema de seguridad reforzada" para poner en marcha las líneas BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha explicado que el Govern mantendrá una reunión este jueves con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para hacer "balance" de las situación de Rodalies y los trabajos hechos hasta este momento y abordar obras de futuro.

Lo ha dicho este martes en una rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en la que ha explicado que se hará repaso de las obras de emergencia y también de aquellas obras "importantes" que están planificadas.

Ha mencionado las obras en los túneles del Garraf (Barcelona) y ha explicado que se abordará la propuesta de Puente de crear un grupo de trabajo conjunto para valorar el impacto del cambio climático en las infraestructuras: "En las ferroviarias, especialmente, las que están cercanas a la línea de costa y marcaba él específicamente la R1".

Preguntada por la inversión llevada a cabo hasta ahora en la red de Rodalies tras el accidente de Gelida (Barcelona) el pasado enero, ha detallado que las inversiones de Adif hasta el momento rondan los 115 millones de euros en aquellas actuaciones derivadas de los efectos del temporal de lluvia.

Respecto a los costes asumidos por la Generalitat ha dicho que estos ascienden a unos 13 millones de euros, correspondientes al refuerzo de las líneas de autobuses interurbanos, los informadores y los costes derivados de la gestión de zonas de bajas emisiones, entre otros, un coste que según ha explicado asumirá el Ministerio de Transportes.

PUESTA EN MARCHA R4

Preguntada por la puesta en marcha del servicio en la línea R4 a partir de este martes ha defendido la prudencia de "esperar a última hora" para realizar marchas exploratorias antes de poner en servicio las líneas, pese a que, apunta, esto puede generar algunas disfunciones en la puesta en marcha del servicio.

En este sentido, ha explicado que lo que ha retrasado que se retomara el servicio en esta línea después del visto bueno de la Generalitat y Adif ha sido la negociación con el sindicato de maquinistas Semaf para dar por bueno el "sistema de seguridad reforzada", que ha defendido como prudente.

CALENDARIO DE ACTUACIONES

Sobre el calendario de actuaciones y la fecha prevista para que se recupere la normalidad en el sistema de Rodalies ha afirmado que en el conjunto de la red se espera que la primera semana de mayo funcione con "normalidad y operatividad".

En todo caso, ha detallado que en líneas como la R3 es posible que sigan habiendo planes de transporte alternativo por los trabajos de desdoblamiento que se están llevando a cabo entre Parets del Vallès y la Garriga (Barcelona) y en el tramo entre Ribes de Freser y Puigcerdà (Girona), puntos donde ha dicho que se pueden aprovechar estas obras para ejecutar actuaciones ya planificadas en dos túneles.