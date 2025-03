La Generalitat subraya su compromiso para alcanzar la soberanía tecnológica europea

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Políticas Digitales de la Generalitat, Maria Galindo, ha subrayado su compromiso para alcanzar la soberanía tecnológica europea y una inteligencia artificial (IA) ética, informa la secretaría en un comunicado este miércoles.

Lo ha hecho en el marco de los encuentros que ha mantenido con representantes de la Comisión Europea (CE) y de la nueva Oficina de IA de la UE en Bruselas (Bélgica).

Galindo ha explicado que el objetivo del Govern es que Catalunya "sea un referente internacional no solo para el desarrollo y adopción de la IA", sino también para liderar la posición europea en materia digital y tecnológica.

En el marco de la visita, la delegación de la Generalitat ante la UE ha acogido el evento 'A roadmap for an ethical AI in Healthcare' (Una hoja de ruta para una IA ética en la asistencia sanitaria).

Este encuentro ha servido para debatir los retos éticos de la implementación de la IA en la salud y se enmarca en un proyecto global sobre el tema que incluye eventos similares en otras ciudades.