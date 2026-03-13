La Generalitat trabajó con más de 200 empresas para garantizar el uso del catalán en 2025

Archivo - El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, durante una sesión plenaria en el Parlament - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Política de Lingüística de la Generalitat ha trabajado con más de 200 empresas, a lo largo del último año, para ampliar el uso del catalán y garantizar los derechos lingüísticos de los consumidores, informa en un comunicado de este viernes.

En 2025 han incorporado el catalán a sus servicios las empresas de restauración Comess Grupos, Dluzura Mía, Healthy Poké, La Andaluza, Oishii Ramen y la franquicia Subway, así como las marcas de automóviles Audi, Citroën, DS, Hyundai, Jaeco, Jaguar, Kia, MG Motors, Nissan, Omoda, Opel y Peugeot, que han publicado manuales de instrucciones en esta lengua.

Se prevé que lo hagan, a lo largo de 2026, Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo y Jeep, así como Ebro, que ya lo ha hecho en sus sistemas de infoentretenimiento.

Otras marcas que han incluido el catalán a sus servicios, ya sean manuales, web o etiquetajes, son Apple (en iCloud), Asus y Prezi; Abercrombie & Fitch, Ecoalf, Hollister y Levi's, y Natura, Parfois y próximamente Zeeman.

Asimismo, también lo han incorporado o han anunciado que prevén hacerlo, empresas como Ontime y Paack, Generali, Kutxabank, Revolut, eDreams y La Menorquina.