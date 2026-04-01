Ghaidouni (Ucidcat) critica que no se parase el España-Egipto tras los cánticos racistas

El presidente de Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, Mohammed El Ghaidouni, posa para Europa Press, en una imagen de archivo- David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Catalunya, Mohamed El Ghaidouni, ha lamentado que, tras los cánticos islamófobos en el partido entre España y Egipto de este martes, no se parase el encuentro.

En declaraciones a Europa Press, Ghaioduni ha explicado que la Unión se ha reunido con la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat y que están estudiando presentar una denuncia ante la Fiscalía por delito de odio.

Ha asegurado que los responsables deberían haber dado un "mensaje contundente a todo el mundo" de que en España no se toleran estas actitudes y se respeta la diversidad religiosa, y ha criticado que se trata la situación como un hecho aislado.

Asimismo, ha señalado que los cánticos supusieron una falta de respeto no solo para el equipo visitante, sino también para los 2,5 millones de musulmanes que viven en España y para los jugadores de la selección nacional de confesión musulmana, como Lamine Yamal.

Ghaidouni ha apuntado que el fútbol debería ser un espacio de diversidad cultural, religiosa y racial, como ejemplifica cualquier selección nacional, por lo que afirma que "no tiene sentido" que haya prácticas racistas de este tipo.

Ha alertado también de que las prácticas y conductas islamófobas se están haciendo habituales en las instituciones, entre ellas el Parlament de Catalunya: "Siempre hemos dicho que si llegamos a normalizar estos discursos islamófobos en la esfera política, el siguiente paso será normalizarlo en otras esferas. Ayer muchísima gente gritaba estos cánticos sin preocupación, y eso no es normal".