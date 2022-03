Giró alerta de las consecuencias económicas de la guerra y reclama negociar con Rusia

Archivo - El conseller de Economia, Jaume Giró, en un pleno del Parlament de Cataluña, a 23 de diciembre de 2021, en Barcelona, Catalunya. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Advierte que el Midcat tardaría años en ponerse en marcha y pide pensar en el "medio y largo plazo"

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economia y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, ha avisado este viernes de las graves consecuencias económicas que puede tener sobre Europa la guerra en Ucrania, y ha reclamado a los líderes internacionales volver a la negociación con Rusia para poner fin al conflicto.

"Sé muy bien que uno se debe defender cuando lo atacan. Pero creo que es obligación de los grandes líder mundiales proponer diálogo y negociación por la paz", ha afirmado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Además, ha sostenido que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no cambiará con discursos bélicos: "Es una persona muy cerebral. Debemos darle una salida, por el bien de todos".

Giró ha deseado que la guerra "termine lo más pronto posible" para evitar la pérdida de vidas humanas y las consecuencias económicas para Europa, en particular, por la dependencia del gas ruso.

Ha resaltado que la guerra tendrá impacto en la subida de los precios generales y de energía, el "gran elemento geopolítico", lo que a su vez provocará que las finanzas públicas se tensionen, en sus palabras, para atender a las personas vulnerables.

MIDCAT Y DATOS

Preguntado por el proyecto del gasoducto Midcat, ha dicho que este tipo de proyectos tardan varios años en ponerse en marcha y que habría que recabar la autorizaciones de las autoridades europeas y de la competencia, que en su momento pararon el proyecto: "Debemos mirar más que nunca el medio y largo plazo. Hace unos meses se desconectaron tres centrales nucleares de Alemania. Estoy seguro de que hoy no lo harían".

Giró ha afirmado que ya se están notando los efectos del conflicto sobre la economía, si bien ha matizado que, "sin querer minimizarlo", Catalunya no tiene una gran dependencia de Rusia, que representa el destino del 0,8% de las exportaciones catalanas y un 4% de los turistas, según datos de 2019.

REFORMA FISCAL

Tras las conclusiones del comité de expertos del Gobierno sobre la reforma fiscal, ha dicho que aún no ha podido leer el documento "de 800 páginas" y ha subrayado que, en todo caso, no es vinculante.

Sin embargo, cree que "apunta a una situación que he explicado más de una vez: la excepción fiscal en el Estado español es Madrid", que ve una excepción dentro de todas las comunidades autónomas.

Giró también se ha mostrado "convencido de que no habrá ninguna subida fiscal este 2022", debido a la coyuntura económica en el marco de la guerra en Ucrania y las sanciones sobre Rusia.

JUNTS E INDEPENDENTISMO

Preguntado por si se ve como candidato a la presidencia de la Generalitat, ha contestado: "No me veo, sinceramente. Estoy centrado en mi responsabilidad de servir al país como conseller de Economia", y ha añadido que todavía no se ha afiliado a Junts aunque planea hacerlo.

Sobre el caso del exdiputado en el Parlament Pau Juvillà (CUP), inhabilitado por desobediencia, ha lamentado que existe una "represión del miedo" en el Estado que, a su juicio, se extiende también a los funcionarios.

"La conclusión es que es un Estado del que debemos irnos lo más pronto posible", ha defendido Giró, que ha descartado fijar fechas concretas porque --ha dicho-- el independentismo no puede darlas si no son sólidas y creíbles, en sus palabras.

Además, ha sostenido que "poco a poco" el independentismo está recuperando la unidad, que defiende que debe alcanzarse en los aspectos centrales, más allá de la diversidad dentro del movimiento.