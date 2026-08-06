Girona y Educació firman el acta de entrega de la nave de la antigua fábrica Simon

Imagen actual de las naves - EDUCACIÓ

GIRONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Girona y la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat y han firmado este jueves el acta de entrega y recepción de los inmuebles ubicados en los números 142-144 de la calle Barcelona, correspondientes a las naves de la antigua fábrica Simon, para acoger el nuevo Institut Ermessenda de Girona.

A parte de la cesión de las instalaciones, el Ayuntamiento está ultimando la tramitación para aprobar el proyecto de reparcelación de la zona, "último paso para poder ceder la parcela a la Generalitat y facilitar así la construcción" del equipamiento, informa el Departament en un comunicado.

La alcaldesa accidental de Girona, Sílvia Aliu, ha destacado que el nuevo instituto es una necesidad para la calidad de la educación pública en Girona: "Entregamos la nave al Departament con la esperanza de que pronto pueda ser una realidad".

El director de los servicios territoriales de Educación y FP de la Generalitat en Girona, Miquel Marcé, ha afirmado que la Conselleria llevará a cabo los trabajos iniciales de acondicionamiento del edificio, previos a la redacción del proyecto de rehabilitación y al inicio de obras, "previsto en dos años".

La construcción del futuro instituto forma parte de la transformación del acceso sur de la ciudad, y se prevé que las nuevas instalaciones ofrezcan ESO, Bachillerato y escuela de adultos, y que tengan capacidad para 690 alumnos.