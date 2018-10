Girona sanciona al Ejército con no asistir al salón Expojove durante tres años

Actualizado 08/03/2018 20:11:07 CET

GIRONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fira de Girona ha acordado sancionar a las Fuerzas Armadas por incumplimiento de la normativa durante el salón de formación Expojove con no asistencia durante tres años por el uso del uniforme.

En un tuit en el perfil de Twitter de la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, ha asegurado: "Hemos acordado sancionar a las Fuerzas Armadas por incumplimiento de la normativa de Fira de Girona durante el salón Expojove, en el que no cumplieron con el código ético".

"La sanción es de tres años, en los que no podrá asistir" al Expojove, ha señalado, un salón que este año se celebrará en el Palau de Fires de Girona del 11 al 14 de abril.

Hem acordat sancionar les Forces Armades per incompliment de la normativa de @firadegirona durant el saló Expojove, en el qual no van complir amb el codi ètic. La sanció és de tres anys, en els quals no hi podran assistir. pic.twitter.com/MlMXTCVL5n