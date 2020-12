Girona será la sede del Centro Blockchain de Catalunya

El centro quiere convertir Catalunya en un referente para la atracción de empresas y talento en esta tecnología

GIRONA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Girona albergará la sede del Centro Blockchain de Catalunya, que se situará en el recinto del Parque Científico Tecnológico de la Universitat de Girona (UdG), según ha informado la Conselleria de Políticas Digitales de la Generalitat este miércoles en un acto en el Parque Científico y Tecnológico de la UdG.

La ciudad ha sido elegida de entre una lista de cinco finalistas como la mejor ubicación "en base a las oportunidades que ofrece ir de la mano de la Universitat de Girona para desarrollar esta tecnología disruptiva".

Durante el acto de presentación de la sede, el conseller de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha indicado que igual que la tecnología del Blockchain se basa en la descentralización, quieren "abrir más subsedes del Blockchain en otras ciudades catalanas para darles también oportunidades".

La iniciativa del Centro de Blockchain en Catalunya se firmó el 23 de septiembre de 2020 entre la Cámara de Comercio de Barcelona y el departamento de Políticas Digitales para desarrollar iniciativas con esta tecnología.

LA MISIÓN DEL CENTRO

"No seremos en un futuro un país social si no somos también un país digital", ha añadido el conseller, indicando que la tecnología todavía no está en una fase de madurez pero que sobran perspectivas en muchos ámbitos.

La centro quiere convertir Catalunya en un referente para la atracción de empresas y talento en este sector.

Durante el acto, se han presentado también dos proyectos de futuro relacionados: una facultad de Blockchain que se situaría en el Parque Tecnológico de la Universitat de Girona y el Blockchain Experience, un espacio con experiencias visuales dedicado a esta tecnología.

Ambos proyectos aspiran a recibir financiación de los fondos europeos de recuperación Next Generation EU.

En caso de que el proyecto de la facultad de Blockchain se materialice, el Centro Blockchain de Catalunya situará allí su sede definitiva.