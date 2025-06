Glovo huyó del derecho laboral hasta alcanzar "una posición de predominancia", según Just Eat

La empresa española reprocha que los 'riders' que han declarado en el juicio sean empleados de los demandantes

BARCELONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Glovo llevó a cabo una huida del derecho laboral hasta alcanzar "una posición de predominancia, una posición de muchísima ventaja, una posición que ahora le permite volver a un sistema de cumplimiento sin perder los beneficios", ha asegurado Just Eat.

Así lo han explicado este viernes sus letrados, del despacho Pérez-Llorca, en la última sesión del juicio celebrado en el Juzgado Mercantil 2 de Barcelona por la demanda que interpuso Just Eat contra Glovo por presunta competencia desleal, motivo por el que le reclama 295 millones de euros en concepto de daños y perjuicios.

El grupo holandés sostiene que entender que el incumplimiento sistemático y continuado de la normativa laboral durante más de 15 años, que ha permitido a Glovo contar con más de 60.000 falsos autónomos sin costes fijos, no supone una ventaja competitiva resulta un argumento "contrario al sentido común y a las normas del funcionamiento de la economía".

Los demandantes defienden que Glovo utilizó una estrategia "típica de depredación" en la que las empresas estrangulan a los competidores, de forma que estos pierden dinero, se ven obligados a asumir costes para mantenerse, o tienen que salir del mercado.

Según Just Eat, la ventaja competitiva de Glovo "deriva del incumplimiento" de normas laborales: por un lado, lo acusan de obtener un beneficio económico directos del ahorro de la contratación de los 'riders' y, por otro, de eliminar la posibilidad de réplica de las empresas que cumplen con la ley.

RELACIÓN CON LOS 'RIDERS'

Just Eat sostiene que su competidor mantenía una relación laboral con su flota de 'riders' basándose en que era la empresa la que organizaba la actividad para obtener "el máximo beneficio económico", asignando los pedidos mediante su algoritmo a los repartidores, a los que tenía geolocalizados.

Añade que es "una falacia absoluta" que los repartidores pudiesen marcar el precio del reparto, que venía establecido por la empresa, que para comenzar a operar les hacía aceptar unas condiciones en la app, códigos y de políticas que, según Just Eat, denotan una relación laboral entre ambos.

Si bien Glovo aseguró durante el juicio que los 'riders' que trabajaban en el modelo Flex --como autónomos-- podían desconectarse de la app libremente, Just Eat sostiene, --como declararon 3 'riders' durante el juicio--, que no lo hacían porque, si no, no les entraban nuevos pedidos, y que tampoco los rechazaban porque tenían la sensación de sufrir penalizaciones.

Un informe ratificado en el juicio constató que el 74% de los pedidos de Glovo se aceptaban a primera orden, lo que refleja que "el ejercicio de esta libertad de rechazo es relativa", sostiene Just Eat, dado que los 'riders', por un lado, necesitaban el dinero, y por otro, temían ser penalizados y que, aunque no tenían los medios para constatarlo, sus manifestaciones han sido ratificadas por la prueba que se ha practicado.

Los abogados de Just Eat mantienen que los repartidores de Glovo en el modelo Flex trabajaban 7 días a la semana, permanecían conectados una media de 10 horas diarias y percibían ingresos inferiores a los 1.000 euros en la mayoría de los casos, textualmente.

Por todo ello, han señalado que si son los repartidores los que prefieren este modelo de autónomo, como defendió el vicepresidente internacional de Glovo, Arnau Cortés, durante el juicio, les hubiese gustado que su competidor hubiese propuesto la declaración de alguno de los 60.000 'riders' para hablar de las "bondades" de este modelo.

PRESCRIPCIÓN

Por su parte, uno de los letrados de Glovo, representado por el bufete Uría Menéndez, ha empezado la lectura de su informe asegurando que Just Eat "pretende ganar en el juzgado lo que está perdiendo en el mercado".

El letrado ha recordado que el artículo 35 de la Ley de Competencias Leales --que Just Eat asegura que han incumplido--, establece un plazo de prescripción de un año, por lo que el modelo Slot 1 que utilizó Glovo entre 2015 y 2018 está prescrito, así como el Slot 2, con el que operaron entre 2019 y agosto de 2021.

En cuanto al modelo Flex, que comenzó en agosto de 2021, el letrado ha dicho que también habría prescrito, a excepción del periodo de un año retrotrayéndose desde el momento en el que se presentó la demanda, el 11 de diciembre de 2024.

El 2 de diciembre de 2024, Glovo anunció un cambio de modelo laboral por el cual dejaría de operar con 'riders' autónomos a partir del 1 de julio de este año y pasarían a ser asalariados.

NIEGAN LA COMPETENCIA DESLEAL

Los abogados han negado la competencia desleal y han señalado "la menor ineficiencia de Just Eat", que recibe 2 pedidos la hora, frente a los 3 de Glovo, y que tienen un coste de 8,4 euros frente a los 6 de la empresa española.

Además, han sacado a colación la supuesta "imparcialidad" de las inspectoras propuestas por Just Eat, de las que ha dicho que cobran un 'bonus' en función de las actas que levantan y han asegurado que entrevistaron a uno o dos 'riders' y que, de ahí, 'per saltum', "concluyen que 3.000 o 4.000 están en una misma situación".

La parte demandada también ha afeado a Just Eat que "no ha hecho el mínimo esfuerzo por relacionar y, en su caso, acreditar las características precisas de la relación que vincula a los 'riders' con Glovo".

Precisamente, sobre la declaración de los 3 'riders' en el juicio, que contaron su experiencia con Glovo, los demandados han criticado que en la actualidad todos ellos trabajen para Just Eat y que aludieran a sus "sensaciones", por lo que consideran que esta prueba es manifiestamente insuficiente para acreditar las condiciones de los repartidores y su relación con la empresa.

Por todo ello, los abogados de Glovo han solicitado que se desestime íntegramente la demanda presentada por Just Eat; el juicio ha quedado visto para sentencia.