El Gobierno activa 152 equipos quitanieves y fundentes por el aviso de nieve en Catalunya

Archivo - Puerto de montaña nevado. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado 152 equipos quitanieves y 20.770 toneladas de fundentes para "hacer frente" a las nevadas previstas en Catalunya este sábado y domingo, coincidiendo con los avisos de nivel naranja emitidos por la Aemet, informa este viernes en un comunicado.

También ha hecho un llamamiento a la prudencia y extremar las medidas de precaución a la hora de circular por la carretera, y recomienda a los ciudadanos consultar el estado de las mismas por los diferentes canales digitales del ministerio, la Dirección General de Tráfico o la Aemet.

En la misma línea, Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Neucat para este fin de semana por una previsión de nevada que afectará principalmente a la Alta Ribagorça, Pallars Sobirà y Val d'Aran (Lleida).