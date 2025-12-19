El Gobierno aprueba una subvención directa de 25,6 millones a la Generalitat para Rodalies

Archivo - Un tren de Rodalies. - GOBIERNO - Archivo

BARCELONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se concede una subvención directa de 25,6 millones de euros a la Generalitat para financiar las actuaciones del Plan de Acción de mejora de los servicios de Rodalies correspondientes a 2024, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) este viernes.

La ayuda, articulada a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, da cumplimiento al acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat del 28 de febrero de 2025, por el que el Estado asume el coste de las actuaciones ejecutadas ese año en el marco del citado plan.

La subvención se abonará en dos anualidades con la misma cuantía: 12,79 millones en 2025 y otros 12,79 millones en 2026 y, una vez recibidos los fondos, la Generalitat deberá transferir la totalidad del importe a Renfe Viajeros, operador del servicio.

Según el real decreto, los fondos servirán para garantizar la sostenibilidad de los servicios de cercanías y regionales en Catalunya, incluyendo incrementos de la oferta ferroviaria, medidas de seguridad en estaciones e instalaciones y actuaciones de lucha contra el fraude.

El Gobierno justifica la concesión directa de la subvención por razones de interés público, económico y social, al considerar necesario dar una respuesta específica a las condiciones singulares del servicio de Rodalies y evitar una convocatoria pública.

Esta ayuda, que entrará en vigor este sábado, un día después de su publicación en el BOE, se suma a la aprobada en noviembre de 2024 para cubrir los costes del Plan de Acción de Rodalies entre 2016 y 2023, y se enmarca en las competencias estatales en materia de ferrocarriles y planificación general de la actividad económica.