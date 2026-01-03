El gobierno de Collboni afirma que Barcelona ha superado "de forma clara el proceso pospandemia"

Compras navideñas de última hora, en el Mercado de la Boquería, a 23 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha afirmado que Barcelona ha superado "de forma clara el proceso pospandemia", según se refleja en los datos de 2025 del padrón de actividades económicas de la ciudad y del impuesto sobre actividades económicas (IAE).

En declaraciones este sábado, Valls ha recordado que la pandemia tuvo un impacto muy importante en la ciudad, así como en el resto de Europa, mientras que en estos momentos Barcelona "está en parámetros de actividad económica y empleo muy superior al de 2019".

En concreto, el padrón de actividades económicas de 2025 refleja un aumento del 5,8% y un crecimiento del 3,3% en el importe recaudado, lo que supone un incremento de 2,8 millones de euros respecto al año anterior.

Se trata del tercer año consecutivo que se aprecia una evolución positiva de estos parámetros después de que en 2021 y 2022 se vieran afectados negativamente por la pandemia y por el consecuente cierre de actividades económicas significativas y de varias oficinas bancarias en la ciudad.

Sectorialmente, el comercio y el turismo representan el 50% del padrón mientras que el sector financiero y de servicios profesionales en las empresas representa un 19%, lo cual corrobora que estos ámbitos siguen siendo motores importantes para la economía local.