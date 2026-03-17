El gobierno de Collboni pide paciencia con las sanciones del 30% de VPO: "No se pueden forzar"

Archivo - La concejala del PSC, Laia Bonet, durante una sesión plenaria, en el Ayuntamiento de Barcelona, a 31 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde de Barcelona y responsable de Urbanismo, Laia Bonet, ha pedido paciencia con la aplicación de las sanciones por contravenir la reserva del 30% de viviendas de protección oficial (VPO) en nuevas promociones: "No se pueden forzar los procedimientos administrativos".

"Los procedimientos administrativos son largos, a veces exasperadamente largos, pero se tiene que cumplir", ha sostenido en una comparecencia ante la Comisión de Urbanismo solicitada por el grupo municipal de BComú, que ha acusado al gobierno de omitir su deber de inspeccionar, sancionar y hacer cumplir la norma.

Bonet ha insistido en la necesidad de modificar la reserva del 30% para que pueda funcionar correctamente, y ha cifrado en 2.500 los expedientes abiertos desde que entró en vigor en 2022 y en 830 las multas interpuestas que "ilustra perfectamente" que no hay una situación de inacción por parte del ejecutivo.

La concejal de BComú Lucía Martín ha defendido que desde que Jaume Collboni es alcalde de Barcelona "no se ha puesto ni una sola multa millonaria a los que especulan saltándose el 30%", en contra de lo que dictan los servicios jurídicos del consistorio.

"Desde BComú seguiremos luchando por acabar con el régimen de impunidad que ha instalado el gobierno del PSC ante los incumplimientos del 30% y llevaremos este tema a las instancias necesarias para acabar con esta conducta negligente", ha asegurado.

OPOSICIÓN

Desde Junts, su portavoz adjunto Damià Calvet ha defendido la modificación de la medida, argumentando que "tal y como está planteada hoy, ha contribuido a paralizar buena parte de la actividad promotora de la ciudad", contribuyendo a encarecer el precio de la vivienda.

La portavoz de ERC, Eva Baró, ha pedido "convocar de una vez por todas la comisión de seguimiento que en 7 años no se ha convocado ni una sola vez" para exponer con la tranquilidad que el tema requiere los argumentos de un lado y de otro para esclarecer el debate.

La concejal del PP Sonia Devesa ha preguntado a Bonet por qué no se han atrevido a revisar la medida: "Puede ser que sean prisioneros de sus antiguos socios de gobierno, o también porque admitir que una política no ha funcionado es difícil, pero aún es peor mantenerla solo por motivos ideológicos".

Finalmente, el portavoz de Vox, Liberto Senderos, ha tachado de "fracaso rotundo" las políticas de viviendas impulsadas por el Partido Socialista tanto nivel municipal como autonómico y estatal, y ha pedido derogar de forma inmediata el 30%.