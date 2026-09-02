El Gobierno destinará 59,7 millones a vivienda asequible en zonas tensionadas de Catalunya

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante una visita a Lekunberri (Navarra). - MINISTERIO DE VIVIENDA

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destinará 59,7 millones de euros para incrementar la oferta de vivienda asequible en las zonas tensionadas en Catalunya, declaradas en 271 municipios, informa en un comunicado este miércoles.

Esta partida forma parte de un paquete mayor, de 90 millones de euros, destinado a reforzar la oferta de vivienda en las 5 Comunidades Autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado, que, además de Catalunya, son País Vasco, Navarra, Galicia (A Coruña y Santiago de Compostela) y Asturias.

Lo ha anunciado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante una visita a Lekunberri (Navarra), en la que ha explicado que declarar una zona tensionada "implica un esfuerzo por movilizar y construir vivienda por parte de todas las administraciones" y desde el ministerio les acompañarán, detalla el comunicado.

Desde este miércoles, el borrador del real decreto por el que se regularán estas subvenciones queda sometido al trámite de audiencia e información pública en la página web del ministerio, antes de su posterior aprobación por el Consejo de Ministros.

El ministerio prevé hacer un único pago de las ayudas a las comunidades, dentro de un plazo máximo de cinco meses después de la entrada en vigor del real decreto.

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN

Las ayudas servirán para promover y construir más vivienda pública, rehabilitar vivienda y dedicarla a alquiler asequible, adquirir suelos de los ayuntamientos o de particulares para construir sobre ellos, desarrollar y urbanizar suelos o para que las administraciones públicas compren vivienda.

Para la distribución de los 90 millones, el Gobierno ha tenido en cuenta la población residente en las zonas afectadas, que en Catalunya asciende a 7,4 millones de personas, y el porcentaje de hogares en "situación de sobreesfuerzo" en el pago de alquiler, es decir, que destinan más del 40% de sus ingresos netos, y que en Catalunya es de un 9,15%.