El Gobierno prevé que la subida del SMI beneficiará a 286.600 trabajadores en Catalunya

Archivo - Un camarero sostiene una bandeja en la plaza Real de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Trabajo y Economía Social estima que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.221 euros al mes en 14 pagas aprobada a mediados de febrero por el Consejo de Ministros afectará a alrededor de 286.600 trabajadores en Catalunya, según datos facilitados a Europa Press.

Este alza, suscrita por los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT pero que no cuenta con el apoyo de la patronal CEOE, supone un incremento con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 del 3,1% interanual, y según los datos compartidos por La Moncloa, en toda España beneficiará a alrededor de 2,5 millones de personas trabajadoras.

CCOO y UGT de Catalunya destacan el valor positivo que tiene esta medida para acabar con la desigualdad y como motor del crecimiento económico, mientras que Foment y Pimec piden cautela ante el incremento de los costes que supone para las empresas y reivindica el papel de los convenios colectivos.

CÁLCULO SINDICAL

Según datos de CCOO consultados por Europa Press, el impacto de este incremento del SMI en Catalunya será ligeramente menor, de 197.659 trabajadores, lo que supone un 12% del total de personas que se beneficiarán de este incremento en España, mientras que las estimaciones de UGT Catalunya pasan por una afectación de en torno a 200.000 personas, un 6% del total de los cotizantes en el territorio.

Por número de trabajadores, Catalunya ocupa el cuarto puesto en impacto del aumento del SMI en el mapa estatal, por detrás de Andalucía, con 379.637 personas beneficiadas y un 22% del total; Madrid, con otras 215.797 personas y un 13%, y Comunidad Valenciana, con 205.105 personas y otro 12%.

El responsable de Mercat de Treball i Economia en CCOO de Catalunya, Albert Escrig, afirma que, pese a la dificultad de calcular el impacto exacto por sectores en la economía catalana, los más beneficiados serán el trabajo doméstico, la agricultura, la hostelería o el comercio, "que se caracterizan por salarios más bajos".

Desde UGT, el secretario de Política Sindical en Catalunya, Òscar Riu, ha aplaudido que el incremento no sólo beneficia a estos mismos sectores, en los que se produce una actualización automática de los sueldos, sino que actuará como "tractor" a la hora de negociar en convenios colectivos e impulsará al alza el salario de otros sectores.

MENOR AFECTACIÓN EN CATALUNYA

En términos relativos, la incidencia de la subida del SMI en Catalunya se sitúa en un 5,9% de la población asalariada del territorio, según los mismos datos de CCOO, un impacto mucho menor que, por ejemplo, el 7,2% de los trabajadores de la Comunidad de Madrid, el 13,2% de Andalucía o el 10,4% de la Comunitat Valenciana.

En este sentido, Riu explica que en Catalunya el coste de vida y los salarios son más altos que en otras comunidades, lo que puede limitar el efecto de este incremento, ante lo que ha reivindicado la necesidad de un salario mínimo de referencia propio (SMRC) que sea de un 60% del salario mínimo en el territorio y que "adecue" el SMI a la realidad de Catalunya.

MÁS COSTES EMPRESARIALES

La directora de Relaciones Laborales de Foment, Yesika Aguilar, ha manifestado que el impacto de la subida del SMI "no es sólo en número de trabajadores, sino también en la capacidad de las empresas de asumir el incremento de los costes laborales".

Según cálculos de la patronal compartidos con Europa Press, el aumento del SMI supone un coste aproximado de 1.900 euros mensuales por trabajador, combinando tanto el salario como costes como la Seguridad Social: "No es un incremento de un 3,1%, sino que tiene asociados otros costes", ha defendido Aguilar.

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, por su parte, ha afirmado que el "desajuste" entre los salarios que perciben los trabajadores y el coste de la vida no es porque los salarios sean bajos, sino porque el precio de ciertos bienes como la vivienda o el gas están disparados.

"No es que las empresas paguen poco, sino que hay un desequilibrio en el precio de determinados productos y bienes que altera el mercado", ha añadido Ginesta en declaraciones a Europa Press.

DIMENSIÓN EMPRESARIAL

Sindicatos y patronal coinciden en los sectores más afectados (servicios, hostelería o agricultura), pero Foment y Pimec destacan también la dimensión de las empresas como un elemento a tener en cuenta en el impacto del SMI.

Aguilar explica que la estructura productiva de Catalunya está formada mayoritariamente por autónomos, pymes y microempresas en las que la subida del SMI tendrá una "mayor repercusión" ya que la producción es menor, mientras que Ginesta se refiere a la economía de escala que permite que, aunque en términos absolutos el impacto sea mayor en las empresas de gran tamaño, estas tienen más capacidad para trasladar el coste extra.

PRODUCTIVIDAD Y CONVENIOS

Pimec y Foment han coincido también en la necesidad de modificar la ley de contratos públicos para que las empresas que cuenten con un contrato con una administración pública, muy extendidos en sectores como la limpieza o la seguridad, puedan indexar el incremento del coste de la subida del SMI.

Preguntada por la falta de apoyo de la parte patronal en la subida del SMI, Aguilar ha defendido que Foment siempre ha sido "favorable a los incrementos del salario mínimo", pero que estos deben ir de la mano de un aumento de la productividad.

Además, tanto la directora de Relaciones Laborales en Foment como el secretario general de Pimec han aludido a los convenios colectivos como una herramienta para articular las subidas de salarios.

"Las mejoras deben articularse principalmente a través de estos convenios colectivos, que son los que se adaptan a la realidad productiva de cada sector, territorio y salario", ha añadido Aguilar, con el objetivo de garantizar así tanto la supervivencia empresarial como bienestar de los trabajadores.