Gobiernos locales reclaman a la UE un papel "central" en la futura gestión de residuos textiles

Imagen de la jornada organizada por la ACM sobre la recogida de residuos textiles - ACM

Budó (ACM) defiende que los ayuntamientos sean "prescriptores" de compra responsable BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

La Associació Catalana de Municipis (ACM) ha organizado este miércoles una jornada en Bruselas acerca del papel de los gobiernos locales ante las nuevas obligaciones de recogida y separación de residuos textiles, que ha puesto de manifiesto la reclamación de que estas administraciones tengan más recursos y un rol "central" en la futura gestión de los residuos.

Bajo el título 'Fer que la recollida de tèxtils funcioni a escala local: el paper dels municipis en la transició cap a una economia circular a Europa', la sesión ha contado con la colaboración de la Asociación Nacional de Municipios Portugueses (ANMP), el Ayuntamiento de Prato (Italia), la Agència de Residus de Catalunya (ARC) y Municipal Waste Europe (MWE), ha informado la ACM en un comunicado.

La jornada, en el marco de la Semana europea de las regiones y las ciudades 2026, ha servido para analizar los retos y oportunidades que afrontan las administraciones locales en este ámbito, y ha destacado a los gobiernos locales como actores "imprescindibles" para garantizar el éxito de la transición hacia un modelo más circular en el sector textil.

Los participantes han coincidido en que la implementación de las nuevas políticas europeas requerirán una estrecha colaboración entre instituciones comunitarias, administraciones nacionales, regionales y locales, así como el conjunto de los agentes implicados en la cadena de valor.

La presidenta de la ACM, Meritxell Budó, ha destacado que la recogida selectiva del textil demuestra que la responsabilidad de aplicar algunas directivas europeas corresponde a las entidades locales: "Los entes locales han de garantizar que la ciudadanía disponga de sistemas adecuados para depositar separadamente la ropa usada y que los residuos recogidos se gestionen correctamente".

AYUNTAMIENTOS COMO "PRESCRIPTORES"

Budó ha pedido que el sistema de responsabilidad ampliada de los productores se concrete de la mejor manera y en el plazo más breve posible para que "los costes de todo el ciclo de recogida, tratamiento y reciclaje queden cubiertos y no representen un coste tan elevado para las finanzas municipales".

Así, ha llamado a los ayuntamientos a ser "prescriptores" de la compra responsable para combatir las consecuencias del 'fast fashion' y reclama que las directivas europeas incentiven el diseño y fabricación de productos reciclables.

Budó ha encabezado una delegación de la ACM que ha estado en Bruselas con motivo de la Semana europea de las regiones y las ciudades, celebrando diversos encuentros para tratar cuestiones relacionadas con la situación de la vivienda y el marco financiero plurianual de la UE.

EXPERIENCIAS

El representante de la junta directiva de la ANMP y alcalde de Gondomar (Portugal), Luís Araújo, ha expuesto la experiencia de su municipio, centrada en la gestión de los residuos textiles desde el sistema de recogida selectiva hasta los "retos actuales" de clasificación, reutilización y reciclaje, y el alcalde de Prato, Matteo Biffoni, ha afirmado que el papel de las administraciones locales es "crucial" en este aspecto.

El director de planificación estratégica y director en funciones del área de Economía Circular de la ARC, Francesc Giró, ha manifestado que es "necesario y urgente" transformar el modelo de producción y consumo, mientras que el secretario general de MWE, Cristof Delatter, ha subrayado que los municipios se enfrentan a una crisis creciente de los residuos textiles.

Una de las principales conclusiones de la jornada ha sido la necesidad de que los futuros sistemas de responsabilidad ampliada del productor asuman "costes reales" asociados a la gestión de residuos de esta clase, y los participantes han defendido que las nuevas obligaciones europeas deben ir acompañadas de una financiación suficiente.