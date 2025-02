González-Bueno (Banco Sabadell) dice que la OPA "no tiene sentido" con el precio actual

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 7 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha asegurado que la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA sobre la entidad con el precio actual de la oferta "no tiene sentido porque nadie va a canjear acciones para perder dinero".

Lo ha dicho este viernes en una rueda de prensa junto al director financiero, Sergio Palavecino, para presentar los resultados de 2024, año en el que la entidad ganó 1.827 millones de euros, un 37,1% más.

"No la veo, esta operación no la veo, no están pagando el valor intrínseco del banco y la oposición social es abrumadora. Y además es hostil. Nada ha cambiado, bueno sí, que la prima ha pasado a negativa", ha añadido.

