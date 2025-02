González-Bueno (Banco Sabadell) afirma que "a todo el mundo le ha parecido bien" el cambio de sede

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, interviene durante una rueda de prensa para presentar los resultados de 2024, en las oficinas de Banco Sabadell, a 7 de febrero de 2025, en Madrid (España). El Grupo Banco Sabadell logró un be - David Zorrakino - Europa Press

Asegura que el movimiento ha tenido un impacto comercial "nulo"

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha afirmado que sobre la vuelta de la sede social del banco a Sabadell (Barcelona) han "hablado con todo el mundo y a todo el mundo le ha parecido bien"

Lo ha dicho este viernes en una rueda de prensa junto al director financiero, Sergio Palavecino, para presentar los resultados de 2024, año en el que la entidad ganó 1.827 millones de euros, un 37,1% más.

Ha explicado que "todo el mundo entiende que el Banco Sabadell debe estar en Sabadell", del mismo modo que, ha dicho, Banco Santander tiene la sede en Santander (Cantabria) y BBVA, en Bilbao (Vizcaya).

González-Bueno ha señalado que el banco llevaba tiempo dando vueltas a la posibilidad de devolver la sede a Catalunya, aunque no fueran transparentes cuando se les preguntaba por ello y dijeran que no estaba sobre la mesa.

Ha subrayado que su intención era alejar la decisión "lo más posible" del momento en el que los accionistas deberán decidir sobre la oferta de adquisición pública (OPA) lanzada por BBVA.

"Medimos que no tenía que tener consecuencias y hemos comprobado que no tiene consecuencias", ha dicho, y ha añadido que el impacto comercial ha sido nulo, ni positivo en Catalunya ni negativo en el resto de España, y que no se han movido fondos.

RECOMPRA DE ACCIONES

González-Bueno ha subrayado que la recompra de acciones anunciada este viernes es "amplísima" y que no hay precedentes de una operación de este tipo de tanta magnitud.

El banco ha anunciado un dividendo de 0,12 euros para el 28 de marzo y dos recompras de 1.000 millones en total, por lo que la retribución total al accionista en efectivo correspondiente al ejercicio 2024, que combina dividendo a cuenta y complementario, será equivalente al 60% del beneficio atribuido.

Ha dicho que es "muy bueno para el accionista", que tendrá un 11% más de propiedad sobre la empresa, y los dividendos y las acciones se deberán revalorizar en esa proporción.

Ha explicado que el proceso se hará "ordenadamente y con tiempo", que llevará meses terminarlo, ya que hay reglas claras para que la operación no afecte al valor de las acciones.

Preguntado por si esta operación puede afectar a la composición del accionariado del banco, el consejero delegado ha dicho que el banco comprará las acciones "a quien se las quiera vender, sean particulares o institucionales".

IMPUESTO A LA BANCA

Preguntado sobre si los cambios realizados al impuesto a la banca lo han hecho más justo, el consejero delegado ha explicado que "discrimina marginalmente menos" al banco.

Ha lamentado que Banco Sabadell sigue siendo uno de los que más paga respecto a su beneficio, aunque "antes era más desproporcionado y ahora menos".

TSB

González-Bueno ha asegurado que la rentabilidad del británico TSB "crecerá en 2025 y 2026" por temas estructurales, y que el margen de intereses crecerá a un dígito alto este año.

Las previsiones de la entidad pasan por un descenso de los costes totales del 3% en 2025, junto a un aumento del beneficio neto del 15% en 2025 y que mejorará en 2026.