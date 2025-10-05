González-Bueno (Sabadell) augura que "con cálculos racionales" la OPA del BBVA no superará el 30%

Archivo - El consejero delegado de Banco Sabadell, César Gónzalez-Bueno, interviene durante la segunda jornada de este año del seminario de APIE en la UIMP, en el Palacio de la Magdalena, a 25 de junio de 2025, en Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, ha augurado que "con cálculos racionales" la OPA del BBVA al Sabadell no superará el 30%, aunque ha dicho que siempre puede haber alguna desviación.

Lo ha explicado este domingo en entrevistas de 'El Periódico', 'La Vanguardia' y 'Ara' recogidas por Europa Press, a menos de una semana de que termine el plazo de aceptación de la OPA, tras 17 meses desde el anuncio de la operación, en mayo de 2024.

González-Bueno ha dicho que la decisión del accionista del Sabadell David Martínez de acudir a la OPA "no es irrevocable, puede cambiar", y ha considerado evidente que ha habido conversaciones de las que al resto de consejeros no les ha llegado el contenido.

Para él, "el BBVA intenta crear una ilusión para que haya un efecto gregario y de arrastre", y los inversores se preguntan si la decisión del BBVA de mantener la OPA es racional o emocional, textualmente.

Además, sostiene que, si hay una seguna OPA porque el BBVA acepta tener entre el 30 y el 49,99%, esta sería mejor: "Es en efectivo y el precio es incierto, pero ha dicho el presidente de la CNMV que será igual o más alto".