'El Gordo' de la Primitiva reparte 4,5 millones de euros en Maçanet de la Selva (Girona)

Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un acertante de 'El Gordo' de la Primitiva validado en Maçanet de la Selva (Girona) percibirá un premio de 6.758.571,46 euros como único acertante de primera categoría --cinco más uno-- del sorteo celebrado este domingo 22 de marzo.

El boleto acertante ha sido validado en el Despacho Receptor número 33.160, situado en Plaza de la Iglesia, 16.

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 22 de marzo de 2026, ha estado formada por los números 11, 48, 51, 22 y 28. El número clave (reintegro) ha sido el 4. La recaudación del sorteo ascendió a 3.647.992,50 euros.

En el sorteo del Gordo de la Primitiva del próximo domingo se pondrá en juego un fondo garantizado de 4.500.000,00 euros para los acertantes de Primera Categoría.