El Govern abre la convocatoria anual de subvenciones para proyectos de memoria democrática

El conseller Ramon Espadaler durante una visita al Cementiri de Salomó, en una imagen de archivo
El conseller Ramon Espadaler durante una visita al Cementiri de Salomó, en una imagen de archivo - CONSELLERIA DE JUSTICIA
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 17 febrero 2026 12:47
BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Memorial Democràtic ha abierto este martes la convocatoria anual de subvenciones destinadas a impulsar proyectos de conmemoración, investigación, difusión y puesta en valor del patrimonio memorial de Catalunya, ha informado la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática en un comunicado.

Estas subvenciones tienen como objetivo promover el conocimiento del pasado reciente, reforzar la memoria democrática y consolidar los valores cívicos y democráticos mediante iniciativas en todo el territorio y las solicitudes podrán presentarse desde este martes y hasta el 16 de marzo.

La convocatoria dispone de una dotación global de 580.000 euros --las cuantías oscilarán entre los 5.000 y los 30.000 euros en función de la tipología de la iniciativa-- y se dirige a proyectos de entidades locales, asociaciones, fundaciones, universidades, empresas y particulares que trabajan en la recuperación y el fomento de la memoria democrática.

Los proyectos que se presenten deberán contribuir a dar a conocer el pasado reciente con criterios científicos y objetivos y estimular la comprensión del presente.

Además, deberán enmarcarse dentro de 5 ámbitos: actuaciones conmemorativas y homenajes, actuaciones de difusión y formación, proyectos de investigación inéditos, proyectos de catalogación, inventario y digitalización de fuentes documentales o proyectos de intervención en espacios de memoria.

