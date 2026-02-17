El Govern abre la convocatoria anual de subvenciones para proyectos de memoria democrática

El conseller Ramon Espadaler durante una visita al Cementiri de Salomó, en una imagen de archivo - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Memorial Democràtic ha abierto este martes la convocatoria anual de subvenciones destinadas a impulsar proyectos de conmemoración, investigación, difusión y puesta en valor del patrimonio memorial de Catalunya, ha informado la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática en un comunicado.

Estas subvenciones tienen como objetivo promover el conocimiento del pasado reciente, reforzar la memoria democrática y consolidar los valores cívicos y democráticos mediante iniciativas en todo el territorio y las solicitudes podrán presentarse desde este martes y hasta el 16 de marzo.

La convocatoria dispone de una dotación global de 580.000 euros --las cuantías oscilarán entre los 5.000 y los 30.000 euros en función de la tipología de la iniciativa-- y se dirige a proyectos de entidades locales, asociaciones, fundaciones, universidades, empresas y particulares que trabajan en la recuperación y el fomento de la memoria democrática.

Los proyectos que se presenten deberán contribuir a dar a conocer el pasado reciente con criterios científicos y objetivos y estimular la comprensión del presente.

Además, deberán enmarcarse dentro de 5 ámbitos: actuaciones conmemorativas y homenajes, actuaciones de difusión y formación, proyectos de investigación inéditos, proyectos de catalogación, inventario y digitalización de fuentes documentales o proyectos de intervención en espacios de memoria.