El Govern activa 34 millones en préstamos para los municipios afectados por el cierre de nucleares

Archivo - Central nuclear de Ascó (Tarragona) - URV - Archivo

TARRAGONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de Finances (ICF) y la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat han puesto en marcha los préstamos ICF Lidera Transició Nuclear que movilizarán 34 millones de euros para financiar inversiones productivas en los municipios afectados por el futuro cierre de las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs (Tarragona).

Los préstamos se repartirán en dos líneas: una de 10 millones con intereses bonificados para grandes proyectos de inversión y otra de 24 millones con condiciones preferentes para inversiones de menor envergadura, informa el departamento en un comunicado este lunes.

Los préstamos se podrán conceder en condiciones ventajosas gracias a la aportación del Fondo de Transición Nuclear que se nutre de un impuesto medioambiental propio de Catalunya y tiene como finalidad "acompañar a las zonas afectadas por la desnuclearización en la transición energética justa y el desarrollo socioeconómico".

El objetivo de los préstamos ICF Lidera Transició Nuclear es impulsar la actividad económica y fomentar la creación de puestos de trabajo en los municipios beneficiarios del Fondo de Transición Nuclear para fortalecer y diversificar su tejido industrial y empresarial.

REINDUSTRIALIZACIÓN

Ambas nuevas líneas financiarán proyectos de creación, ampliación o mejora de actividades económicas en los ámbitos de la reindustrialización, la transición energética, el sector agroalimentario, el turismo, las nuevas tecnologías, las infraestructuras y los servicios, entre otros.

Podrán solicitar estos préstamos las empresas y personas autónomas ubicadas o en proceso de ubicarse en alguno de los 95 municipios del ámbito del Fondo de Transición Nuclear, situados en un radio de 30 kilómetros en torno a las centrales.