El Govern activa un abono a precio especial durante las obras de los túneles del Garraf (Barcelona)

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los usuarios de la línea de autobús Reus (Tarragona)-Barcelona tendrán un abono a precio especial durante las obras de los túneles del Garraf (Barcelona), informa el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat en un comunicado este viernes.

Se trata de un título unipersonal, llamado T-PAT, de 10 viajes y válido durante 120 días o hasta el final de las obras en la línea R2 Sur de Rodalies en los túneles del Garraf, que se podrá comprar a partir de este sábado por 40 euros.

Este abono con tarifa especial se podrá adquirir directamente en el bus, tanto con tarjeta de crédito como en efectivo; en este segundo caso, se recomienda facilitar el importe exacto o cambio al conductor, siempre que sea posible.