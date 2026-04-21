El Govern ampliará en 50.000 plazas los cursos de catalán hasta alcanzar las 150.000

Archivo - El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha asegurado que el Govern ofrecerá 50.000 nuevas plazas para los cursos de catalán 2026-27, un 50% más, hasta llegar a las 150.000, para hacer frente a las demanda por parte de personas migrantes que quieran renovar su permiso de residencia y trabajo tras la regularización.

La medida, que se aprobará en el Consell Executiu de este martes, supondrá crear "muchas más plazas" de los niveles A1 y A2, que son los que necesitan quienes renueven sus permisos, ha dicho en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Las plazas se materializarán en más alumnos en las clases de lengua del Consorci per a la Normalització Lingüística y de las escuelas de adultos, además de sumarse a las subvenciones a ayuntamientos pequeños para que puedan promover el catalán con encuentros con nativos.

CRÍTICAS EN LA REGULARIZACIÓN

Preguntado por las críticas al Govern por el hecho de que el catalán no sea indispensable en el proceso de regularización extraordinaria, Vila ha explicado que la regularización afecta a gente que lleva poco tiempo en Catalunya y que "desde el primer momento" se decidió que no habría requisito lingüístico para este colectivo.

En cambio, ha expresado que el Govern presentó una enmienda al proyecto de regularización para que en la primera solicitud de prórroga del permiso de residencia y trabajo --que se hace al cabo de un año-- sí se pidiera el requisito de nivel de la lengua catalana.

LLAMADA AL MUNDO EMPRESARIAL

Vila ha defendido que la Generalitat quiere convertir el catalán en elemento "esencial" en el proceso de integración de las personas migrantes y ha pedido colaboración al mundo empresarial.

"Lo que es absolutamente clarísimo es que la empresa debe asumir su responsabilidad social, y en este país esto también pasa por la responsabilidad social en el ámbito de la lengua", ha dicho.

Ha añadido que su conselleria trabaja en una línea de subvenciones para que las empresas puedan realizar esta "acogida" lingüística.